Exclusiva con Bryan Moya, refuerzo de la Sub-23 de Honduras en Tokio: "Lo voy a dar todo"

Bryan Moya es junto a Jorge Benguché uno de los dos refuerzos de la Sub-23 de Honduras para los Juegos Olímpicos de Tokio en donde la Bicolor buscará ser protagonista en la competición.

Hoy en Exclusiva con Diario LA PRENSA, el delantero que milita en el 1 de Agosto de Angola, se pronunció sobre la oportunidad de estar en los Olímpicos y tuvo palabras de agradecimiento para el cuerpo técnico de la Bicolor.

"Estoy emocionado ya que es algo que cualquier futbolista sueña con ser llamado a los Juegos Olímpicos, el representar a un país y no hay palabras para describir las emociones que siento", comenzó diciendo el jugador catracho en la conversación que tuvo con el periodista Eduardo Solano.

Entrevista con Bryan Moya, refuerzo de Honduras en los Olímpicos

Momento futbolístico

Me agarró en un buen momento, ni yo me espera estar en este momento. Estuve 15 días afuera por una enfermedad que tuve en Angola, pero el trabajo da frutos y nunca dejamos de luchar. Hemos comenzado a macar y estamos jugando bien.

Confianza en el cuerpo técnico

Creo que desde marzo que fui a Europa no me reincorporado a la selección. Pero todo es parte del trabajo, ningún jugador tiene un favorito, pero siempre tengo esa carisma, ese cariño de los entrenadores y es porque me los ganó humildemente, siempre me toman en cuenta.

Convocatoria

El ir a los Olímpicos nadie me lo ha regalado, todo es puro trabajo, nunca me he rendido, me han pasado cosas complicadas pero Dios el que bendice, estoy contento de representar a la selección y aportar experiencia.

Responsabilidad por ser convocado a los Olímpicos

Hay un poco más de responsabilidad. No vengo jugando con ellos, pero por algo me toman en cuenta, sé que voy a aportar bastante confianza, garra y energía en el grupo, estoy trabajando fuerte y van a ver que cada partido que me toque lo voy a dar todo. A veces las cosas no se dan, pero la garra y gana de darlo todo siempre estará.

Soy un refuerzo y tengo que dar lo mejor de mí. No comportarme como un jugador normal, que mi trabajo se pueda notar. Trataremos de hacer más notable mi trabajo y que sea vea. En cada Copa que he debutado internacionalmente siempre marcamos gol, espero que en los Juegos Olímpicos sea así, que pueda aportar goles y jugadas con el grupo

Posición en los Olímpicos

Yo puedo jugar bien con mi pie derecho o izquierdo, pero me siento bien como media-punta. Ya llevamos desde que estoy en Zulia de Venezuela jugando en ese puesto, tengo disparo de afuera y esa posición ya la manejamos muy bien y creo que le puedo apoyar bastante a la selección de Honduras.

Posibilidades de hacer historia en Tokio

Nosotros colectivamente el equipo de todos es superar eso, el conseguir una medalla y vamos a luchar. No prometemos medalla., pero si entregar todo en la cancha y tratar ganar cada partido para tratar de llegar lo más lejos posible en la competencia, si vamos es para demostrar que el fútbol de Honduras va creciendo poco a poco.

Ausencia de Kervin Arriaga

No estoy muy enterado del tema. El entrenador toma la decisión, a veces uno no es convocado y ahora le tocó a mi compañero Arriaga, es complicado pero solo ello sabrán lo que pasó. No conozco mucho el tema, lo importante al final son los que están.

Mensaje a Kervin Arriaga

Yo me sentí mal cuando no fui a Río, no me tomaron en cuenta cuando iba creciendo como futbolista. Es duro quedar fuera del torneo, lo que le puedo decir es que en la vida siempre hay revancha, llegará otro torneo, tal vez el Mundial de Catar, que no se rinda y siga luchando por sus sueños, sus frutos van a llegar tarde o temprano.

Selección Nacional de Honduras

Copa Oro

Es un grupo muy fuerte, el regreso de Chirinos que me alegra mucho que volvió y ojalá que pueda aportar. Ojalá que puedan hacer un buen torneo y que borren lo que pasó en la última Copa Oro, ya lo demostraron que hay capacidad de competir y traspasar todo ese mal sabor que hubo en el pasado. Confiamos mucho en ese grupo y sé que van a llegar muy lejos.

¿Posibilidades de ganar la Copa Oro?

Ya jugamos contra México y EUA, este año puede ser bendecido de llegar a la final. Me la creo, tuvieron buena participación en la Nations League y solo falta el gol que es lo más importante, ojalá que no falten esos goles esperados.

Fabián Coito

El profe le ha una gran confianza al jugador en la cancha. Me ha dado una confianza grande de jugar, es una persona que trata muy bien al futbolista, es un atributo muy grande el que tiene, el profesor te puede decir en lo que estás errando.

Conversaciones con Fabián Coito

Antes de ir al amistoso en Europa siempre me estuvo preguntando. Él se preocupa mucho, hasta el club al que uno va, no solo en mí, está por ejemplo Félix Crisanto que le da una gran confianza al jugador. Miré en una entrevista que dijo que le gustaría que regresara Henry Figueroa, está pensando siempre en uno, es un entrenador muy dotado y con una enorme experiencia.

A veces se le critica mucho y al final debe de tomar aceptaciones y hay que aceptarlas. En su momento me puede tocar a mí el quedarme fuera, pero estoy trabajando para que eso no pase.

Choco Lozano

No tenemos un jugador como Choco Lozano, lo admiro mucho. Es muy pensante y Róchez es un jugadorazo, hablamos vía mensajes y le digo que su tiempo llegará, que siga trabajando porque su tiempo va a llegar.

Futuro y eliminatorias

No me quiero adelantar, pero solo Dios sabrá si seguiremos por aquí. Lo más posible es que no siga, mentalmente tenemos un psicólogo en la selección que nos ayuda bastante. No me importa viajar hasta tres días para integrarme a la selección y estar con ellos siempre.

Nunca he jugado una eliminatoria y todos me dicen que se viene lo bueno, me pongo a pensar que tengo que trabajar y lo hago más todavía porque con una preparación puedo dar buenos juegos. Ojalá podamos estar con nuestra gente y lograr el objetivo de clasificar a una Copa del Mundo.