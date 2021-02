Elmer Güity cuenta que ha recibido amenazas de muerte por su fichaje con el Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

Elmer Güity ya es un motagüense más. El lateral izquierdo, ex del Olimpia, fue confirmado el lunes por el Motagua como su nuevo fichaje y se muestra ilusionado por este reto que se le presenta. Agradece a Diego Vázquez y promete a la afición azul mucho trabajo y esfuerzo, quiere dejar todo en la cancha.

“Estoy muy contento por esta nueva oportunidad que se me está brindando, aquí en Honduras es difícil salir de un equipo grande a otro y mucho menos al vecino. Agradecido con el profe que fue quien me llamó, me dio la confianza y me dijo que quería que estuviera en el club, gracias a Dios llegamos a un acuerdo, firmé y estoy listo para lo que viene”, fueron las primeras palabras del futbolista en un Instagram Live con el periodista hondureño Eduardo Solano.

Güity reveló detalles de cómo se dio la negociación con las águilas y cuenta lo que le dijo el entrenador argentino cuando lo llamó. “Ahí donde yo vivía antes hay un compañero, le pregunto a él si tenía mi número, que lo ocupaba, mi amigo me llamó que le pidieron mi número de Motagua, el profe. ´Pasáselo´ le dije. Al ratito me llama, me dice que cómo está mi situación, que si todavía tengo contrato, yo le digo que no, que ya estoy libre, comenzamos a hablar, me dijo que me presentara a los entrenos, estuve yendo y ya arreglamos. Sí fue él que me llamó, me dijo que si me gustaría estar en el club, yo le dije que sí. Es una nueva oportunidad que me está dando Dios y el profe, estoy muy agradecido por eso”.

Diego Vázquez dio el visto bueno para la llegada del futbolista al Motagua, incluso, se 'peleó' con directivos del club para que se concretara el fichaje, según le cuenta Solano a Güity. “Él es un entrenador que le gusta acercarse mucho al jugador, le gusta hablar mucho, las veces que llego a entrenar, siempre me llama aparte, me aconseja, me da ánimos, me dice que ya depende de mí hacer las cosas bien y jugar, tengo que competir y ponerme bien”.

MENSAJE DE QUIOTO

Durante la charla, Romell Quioto le envió un mensaje felicitando a Elmer Güity, ambos jugadores son originarios de Río Esteban, Balfate, Colón. El lateral confesó que el delantero del Impact Montreal de la MLS “fue uno de los primeros que me escribió, me dice que es una nueva oportunidad, que me concentre, que haga las cosas bien, que siga mi sueño, que él es el vivo ejemplo de como se ha superado, que me enfoque y que trate de sobresalir siempre”.

Güity jugó el campeonato pasado con los Lobos, pero le fue muy bien, “Me siento muy tranquilo a pesar de que las cosas ahí en Olimpia hasta este año que pasó no se me dieron, me mandaron a préstamo a la UPN, casi no jugué, tuve un desgarre en el posterior y fue bastante difícil porque venía de Olimpia y tampoco jugaba. Gracias a Dios estoy bien, tranquilo, esperando que comience el torneo para dar lo mejor”.

Aprovechó para mandarle un mensaje a los hinchas motagüenses. “Me ha escrito un montón de gente de Motagua, que están contento con mi llegada, estoy muy agradecido con ellos, les quiero decir que de mí van a tener un jugador que le gusta asistir mucho, que no da nada por perdido, vamos a aportar nuestro granito de arena para que la afición se sienta contenta con el rendimiento”.

También contó que Diego Vázquez lo ha puesto en varias posiciones en la cancha durante los entrenamientos de pretemporada. “El profe me ha puesto de carrilero, él juega con línea de tres, también me ha puesto de volante izquierdo, hubo un colectivo que me puso a pie cambiado, volante derecho, más cerca del área”.

Asegura que no tendrá ningún inconveniente jugando a la par de Kevin López o de Carlos 'Muma' Fernández por ese costado izquierdo, ya que al entrenador del Ciclón Azul le gusta realizar variantes en el campo. “Eso es lo que hace al jugador hacer las cosas más fácil, está Kevin López, que es un jugador demasiado rápido, bastante técnico, tiene buena pegada, no va a haber problema jugar con él si está más adelantado o se pasa al otro lado. Y con Muma igual, hasta hace poco lo conozco, cuando llegó, y es un avión ese 'negrito'”.

SU RECIBIMIENTO

Elmer Güity se mostró alegre por la armonía que existe en el equipo. “El recibimiento que nos dieron a todos fue bastante lindo, creo que eso es de admirar, tienen siete u ocho años de estar juntos, casi la base es la misma, hasta ahorita que vinieron mpas jugadores, hay un buen grupo, me gusta el ambiente, no hay indiferencias, todo mundo se apoya y está clarito del objetivo que es lo más importante”.

Pese a haber jugado en el Olimppia, cree que “es un recibimiento normal, Chino (López) llegó de Real España, llegaron los del Minas, llegué yo que estuve en la UPN y tuve mi pasado de Olimpia, todo fue igual, ahí no te miran con otros ojos y eso es lo más importante, nos ven a todos por igual”.

¿A quién va a asistir más, Roberto Moreira y Gonzalo Klusener? “Con todos, el que este ahí voy a tratar de asistirlo, sin mirar quien sea, no importa quien meta el gol, lo importante es que el equipo gane, el que mire mejor ubicado para él irá la pelota, va a ser todo igual”.

No considera que llegue al Motagua a reemplazar a un emblemático jugador como Emilio Izaguirre, aunque si llevará el número 3 en su espalda. “Me han mandado mensajes que me toca suplir a un jugador histórico del club que le ha dado mucho a Motagua y a la Selección, pero yo estoy tranquilo, enfocado en lo que tengo que hacer, no tengo que suplir a nadie, voy a trabajar, voy a tratar de aportar mi granito de arena”.

Llegó algo pasado de libras por su inactividad y ha estado trabajando fuerte para recuperar su físico. “Ya me siento mejor, el profe trabaja muy bien, son matadas pero toca adaptarse, yo hace tiempo no jugaba, me cuesta un poquito más, creo que voy bien, pero no me estanco, hay que seguir bajando de peso para estar activo cuando empieze el torneo”.

AMENAZAS DE MUERTE

El lateral izquierdo confiesa que ha recibido muchos mensajes de felicitación su fichaje por el Motagua, pero también le han mandado amenazas de muerte y muchas críticas.

“Es algo que en Honduras no lo asimilamos, a mí hasta me han amenazado de muerte en los mensajes que me mandan, que soy pecho frío, que no se qué, un montón de cosas. Son cosas que ellos no lo entienden, esto es una profesión, es un trabajo, nunca he tirado un comentario malo para Olimpia, ni cuando estaba en Olimpia un comentario malo para Motagua, Real España, Marathón, siempre me he mantenido al margen de esas cosas, pero ellos no entienden. Lo que hago yo es estar tranquilo, no respondo, solo los dejó que hablen y me encomiendo a Dios”.

OFERTAS DEL EXTRANJERO

Desveló Güity que tuvo otras ofertas antes de su llegada al Motagua. “Con Vida nunca hubo nada, yo nunca fui a La Ceiba. Con Real España tuvimos pláticas, pero no llegamos a un acuerdo. Siempre mi prioridad fue Motagua, quería seguir en Tegucigalpa”.

Estando en el Olimpia, el jugador de 24 años recibió varias ofertas del extranjero, una de un equipo de la MLS y otra de un club español, pero al final no se dio su salida.

“Me llamaron de Philadelphia Union, pero Olimpia estaba pidiendo miles de lempiras y no se pudo dar nada”, finalizó.