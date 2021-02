El Vida quiere más y desea fichar a Emilio Izaguirre

La Ceiba, Honduras.

El Vida quiere seguir reforzando su equipo para pelear el título del Torneo Clausura 2021. El cocoteros suman 10 fichajes y están preparando dar otra sorpresa en el mercado de pases del fútbol hondureño.

El futbolista que quiere incorporar el club ceibeño a su disciplina es el lateral izquierdo Emilio Izaguirre, de 34 años, y quien fue descartado por el Motagua ya que no entra en los planes del técnico argentino Diego Vázquez.

La noticia la dio a conocer el presidente del club ceibeño Luis Cruz en Radio Cadena Voces. “Vamos a contar con un futbolista de mucha experiencia, no puedo dar el nombre, pero es un lateral izquierdo”, comentó.

El dirigente de los rojos, aunque no especificó el nombre, tampoco ocultó su admiración por el futbolista, que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y el deseo de tenerlo en su club.

“Me encantaría tenerlo a Emilio, es un jugador con mucho recorrido; sin embargo, no acostumbro a dar nombres hasta que no tenga nada arreglado con el futbolista, no me gusta especular”, manifestó Cruz.

“A mí me encantaría tenerlo, pero no si no tengo el nombre de quien es, no puedo puedo especular con los los jugadores. Todos los que he traído los he dicho cuando los tengo firmado”, añadió el mandamás del Vida.

El Vida anunció este lunes el fichaje del defensa hondureño Bryan Barrios, quien retorna a la Liga Nacional tras su paso por el Real Balompédica Linense de la Tercera División de España.

Los otros nueve refuerzos son: Roberto López, Ángel Tejeda, Oliver Morazán, Jefferson Palacios, Danilo Palacios, el argentino Mauro Bustamante y los colombianos Cristhian Arroyave, Jesús Valencia y Julián Mendoza.