Horario y dónde verlo: Real España y Olimpia se enfrentan por la final de la Copa Premier Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras

Agarrón en el Olímpico. El campeón de Liga, Olimpia, se enfrenta al apurado Real España. Choque de dos grandes. No es un partido cualquiera. Es una final. Se juegan el título de la Copa Premier Centroamérica.

El Viejo León aparece como favorito frente a una Máquina que trastabilló en su primera aparición en la Liga en el Clausura.

El duelo entre aurinegros y albos dará inicio a partir de las 7:00pm y será transmitido por Tigo Sports.

No obstante, el técnico albo Pedro Troglio no se confía, eso dejó claro en su intervención ante los medios ayer. “A mí no me deja tranquilo que hayan perdido su primer partido, es un equipo de cuidado”, dice el timonel.

Adelanta que espera “partidos durísimos” contra Real España en esta seguidilla en la que se enfrentan hoy por la ida de la final en la Copa Premier; el sábado por la Liga Nacional y nuevamente el miércoles 22 en el cierre de la final.

De Real España dice que es un equipo “intenso y veloz”.

Por su lado, el técnico aurinegro Ramiro Martínez agradeció por “jugar una final y poder levantarnos con un partido importante contra el mejor equipo de Honduras en la actualidad”.