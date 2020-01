Yustin Arboleda podría debutar con Olimpia en la Copa Premier: "Con ilusión de que las cosas puedan salir bien"

Tegucigalpa, Honduras

El delantero colombiano Yustin Arboleda, flamente fichaje del Olimpia para este 2020, podría debutar finalmente con el conjunto olimpista en la final de ida de la Copa Premier Centroamericana que sostendrán este miércoles ante Real España (8:00pm).

El atacante sudamericano reveló que hará el viaje a San Pedro Sula, aunque por ahora desconoce si estará en el 11 titular que mandará a la cancha el estratega argentino Pedro Troglio.

Además, Arboleda se refirió sobre su salida del Marathón e inclusive no descartó celebrar ante los verdolagas si llega a marcarles cuando les toque enfrentarlos.

El Olimpia

"Agradecido por esa linda oportunidad que de poder llegar a un gran club, con mucha ilusión de que las cosas puedan salir bien, siempre va a costar acomodarse a una nueva casa, más aún porque terminamos competencia el 8 de diciembre y tuvimos 20 días sin hacer nada, recién me integro al grupo, tengo dos o tres entrenos".

Opción para jugar en la Copa Premier Centroamericana

"Seguro el profe va a ir evaluando las cargas para tratar de ponernos lo antes posible mejor. La verdad no sé si voy a estar o no, eso lo va a decidir el cuerpo técnico, voy a hacer el viaje con el grupo y a seguir preparándome".

Si se me da la oportunidad de estar seguramente trataré de aprovechar los minutos que se me puedan dar e irme colocando mejor lo antes posible".

Ganarse un puesto en el 11 titular

"Un reto grande, con mucha responsabilidad y ganas de seguir triunfando. Sé que no va a ser fácil y va a haber mucha competencia, quizás una presión que en otros lugares no se carga".

Su salida del Marathón

"La gente de Olimpia lo sabía, siempre mi prioridad era seguir en Marathón y si no se daba siempre iba a mirar otras ofertas. Tenía una de ir a China, lastimosamente tampoco se pudo concretar y la opción de Olimpia era buena para mí y mi familia, ya uno conoce el medio".

¿Celebraría si le anota al Marathón?

"Vamos a esperar el momento, siempre soy un agradecido con la institución que me abrió las puertas, pero también sé que este es mi trabajo y me debo a Olimpia; en el momento, si se da la oportunidad de poder anotar, se tomará la decisión".

Pláticas con Motagua

"Me habló, pero no logramos concretar; también les comenté el tema de China, pero Olimpia me esperó más; la gente de Motagua no, pero agradecido con ellos porque mostraron interés".

Héctor Vargas

"No he hablado con el profe (Héctor Vargas), pero la verdad que el tema de Yustin con Marathón, por ahora, lo quiero cerrar, digo por ahora porque esto es fútbol y no sabemos las vueltas que da la vida. Quizás el día de mañana me toque regresar allá o estar con el profe (Vargas) en otro lugar; para él solo palabras de agradecimiento, lo respeto".

¿Saludaría a Héctor Vargas?

"Seguro, ¿por qué no? No tengo ningún inconveniente con el profe, seguro lo saludaré, le daré la mano y un abrazo; dos años y medio estuve trabajando con él, donde le aprendí muchas cosas".

Pedro Troglio

"Ha hablado un poco de la idea que pretende, estamos llegando, tenemos pocos entrenamientos y seguro a medida vayan pasando los días vamos a ir conociendo más al grupo; lo importante es que nos podamos acoplar lo antes posible".