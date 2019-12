Yustin Arboleda se despide del Marathón tras fichar por Olimpia: "Fueron años de mucho aprendizaje"

San Pedro Sula, Honduras

Tras anunciarse su fichaje al Olimpia, el delantero colombiano Yustin Arboleda se despidió del Marathón y de su afición luego de tres años de muchos éxitos como jugador del cuadro verdolaga.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el atacante cafetero de 27 años de edad salió al paso de los cuestionamientos que ha recibido por la decisión tomada de unirse al conjunto olimpista.

"Primeramente agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de hacer parte de esta gran institución como lo es Marathón. Fueron 3 años de alegrías y tristezas, pero sobre todo de mucho aprendizaje", comenzó diciendo el ariete sudamericano.

Y añadió: "Quizás muchos me critiquen hoy por la decisión que he tomado de hacer parte de un nuevo club, pero siempre lo he dicho que primeramente Dios, luego mi familia y pues no queda más que darle gracias a todos por sus buenos deseos. Les deseo feliz y próspero año 2020, Dios les bendiga", sentenció.

ALTAS DEL OLIMPIA

Hablar de Arboleda es referirse a uno de los mejores extranjeros que han llegado a Honduras en los últimos años.

Con el Marathón anotó 59 goles en la Liga Nacional por lo que se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia de los verdes, solamente por detrás de Leonel Machado que cuenta con 78 anotaciones y Emil Martínez que marcó 65 dianas.

Con Yustin ya son tres las altas que presenta el cuadro albo para la próxima campaña, ya que regresan Michaell Chirinos y José Mario Pinto, el primero llega procedente del Vancouver Whitecaps de la MLS y el segundo de la UPN.

El atacante cafetero tuvo algunas propuestas de China y de su país, pero prefirió la del club albo que va a jugar la Liga de Campeones de la Concacaf, competencia que le puede servir de vitrina para que se interese en él algún equipo del fútbol mexicano o de la MLS