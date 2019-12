Cristano Ronaldo sí ganó el Balón de Oro, pero el de la Serie A de Italia

Milan, Italia.

Cristiano Ronaldo fue el gran ausente en la ceremonia del Balón de Oro 2019 llevada a cabo en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa, pero la no presencia del astro portugués de la Juventus tiene explicación.

Este lunes, el crack portugués fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie A del futbol italiano en la temporada 2018-2019, tras haber conseguido 21 goles y ocho asistencias en los 31 partidos que disputó con la Juventus, equipo con el cual ganó el título de liga.

Además, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en ser nombrado MVP de ligas de alta relevancia como Premier League inglesa, la Liga Española y la Serie A de Italia.

AUSENTE EN PARÍS

‘CR7’ decidió no ir a la ceremonia del Balón de Oro, efectuada en París y donde quedó en el tercer lugar de las votaciones por detrás del argentino Lionel Messi y del neerlandés Virgil van Dijk.

Cristiano Ronaldo, feliz con sus dos premios en la Gala del Calcio. Foto AFP

En su lugar, el luso decidió acudir a la Gala del Calcio en el teatro MegaWatt Court de Milán para recibir su premio, en el cual agradeció la distinción y se comprometió a seguir trabajando por la “Vecchia Signora”.

PALABRAS DE CRISTIANO RONALDO

“Es un orgullo ser el mejor jugador de la Serie A. Le doy las gracias a mis compañeros y a todos los que me han votado. Ahora trabajaré para repetir y estar aquí el año próximo", declaró.

No fue el único premio que recogió CR7. El jugador franquicia de la Juventus lideraba también el 'Once Ideal' de la temporada pasada. Lo completaban Handanovic (Inter); Cancelo (ex Juventus), Chiellini (Juventus), Koulibaly (Nápoles), Kolarov (Roma); Pjanic (Juventus), Barella (Cagliari/Inter), Ilicic (Atalanta); Quagliarella (Sampdoria) y Zapata (Atalanta).