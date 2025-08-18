  1. Inicio
Tesla usados caen por primera vez por debajo del promedio en EE. UU.

El precio de los Tesla usados cayó 13,97 % en un año y por primera vez es menor al promedio de autos de segunda mano en EE. UU.

  • 18 de agosto de 2025 a las 13:51 -
  • Agencia EFE
Todos los modelos de Tesla han perdido valor en el índice de CarGurus.

Foto EFE
Washington

El precio medio de los vehículos usados de Tesla en Estados Unidos se situó por primera vez en el nivel más bajo de su historia y quedó por debajo de la media del resto de automóviles de segunda mano, según el índice de la web especializada CarGurus.

En agosto, el índice fijó el precio medio de los autos usados en 28.039 dólares, lo que supone un incremento interanual de 0,66 %. En contraste, los vehículos de Tesla registraron un promedio de 27.814 dólares, con una caída del 13,97 % respecto al mismo mes de 2024.

El modelo que más se ha depreciado es la camioneta pick-up Cybertruck, con una pérdida anual del 30,44 %. Su precio medio de reventa se ubica en 83.963 dólares.

El vehículo, de chasis íntegramente fabricado en acero inoxidable, arrastra problemas de calidad desde antes de su lanzamiento. En su presentación de 2019, Elon Musk, consejero delegado de Tesla, aseguró que las ventanas eran a prueba de balas, pero al intentar demostrarlo con una bola de acero, una de ellas terminó rota ante la sorpresa del público.

Todos los modelos de Tesla han perdido valor en el índice de CarGurus. El Model 3, el más popular de la marca, tiene ahora un precio medio de 23.318 dólares, un 8,04 % menos que hace un año. El Model S es un 22,61 % más barato, el Model X se depreció un 16,8 % y el Model Y un 11,97 %.

La pérdida de valor de los Tesla usados coincide con los problemas de imagen de la compañía tras la implicación de Musk en polémicas políticas en América y Europa.

En el segundo trimestre del año, las ventas mundiales de Tesla cayeron un 13 % y sus beneficios netos retrocedieron un 16 %. A estos resultados se suma la salida de altos directivos. El jueves se conoció la renuncia de Pete Bannon, exejecutivo de Apple y responsable del desarrollo del superordenador Dojo, un proyecto que Musk había presentado como clave para transformar Tesla en un referente en inteligencia artificial y robótica.

