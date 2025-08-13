Ford producirá en 2027 ‘pick-up’ eléctrica de 30.000 dólares

Washington

Ford presentó el lunes una plataforma para vehículos eléctricos (VE) sobre la que producirá su próxima generación de modelos y que permitirá comercializar en 2027 una camioneta ‘pick-up’ con un precio aproximado de 30.000 dólares.

La compañía invertirá unos 2.000 millones de dólares en su planta de montaje de Louisville, Kentucky, donde creará 2.200 empleos adicionales para fabricar vehículos con la nueva plataforma.

El primer modelo será una camioneta eléctrica de cuatro puertas, que Ford asegura será “tan rápida como un Mustang EcoBoost” y con “más espacio para pasajeros que la última Toyota RAV4”.

Según la empresa, la plataforma servirá para desarrollar una amplia gama de vehículos, desde la camioneta inicial hasta todocaminos SUV, berlinas y coches familiares.

En la presentación realizada en la planta de Louisville, Jim Farley, presidente y consejero delegado de Ford, comparó el lanzamiento con el del icónico Model T en 1908, que marcó el inicio de la producción masiva de automóviles.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Hace casi 120 años, el Model T de Ford se convirtió en el ‘automóvil universal’. ¿Por qué? Era asequible, adaptable y fácil de mantener. Estados Unidos nunca volvió a ser el mismo. Ahora inauguramos el siguiente capítulo con la Plataforma Universal Eléctrica de Ford: una nueva idea para una nueva era”, dijo Farley.

El ejecutivo destacó que la nueva plataforma reduce el número de partes en un 20 %, requiere un 25 % menos tornillos, un 40 % menos estaciones de trabajo y un 15 % menos tiempo de ensamblaje.

Incorpora baterías prismáticas de litio-ferrofosfato (LFP) instaladas como el suelo del vehículo, lo que reduce espacio y peso.

Además, Ford implementará un nuevo sistema de producción que reemplaza la cadena única de montaje por tres líneas que operan en paralelo y se unen al final del proceso. La compañía estima que la combinación de plataforma y sistema reducirá el tiempo de montaje en Louisville en un 40 %.

Farley también aludió a la creciente competencia de fabricantes chinos: “Vienen a por nosotros, las compañías tradicionales de automóviles. Necesitábamos un planteamiento radical y un desafío realmente difícil para crear un vehículo asequible”.