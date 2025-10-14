Las mejores ideas de disfraces en pareja para Halloween 2025

Halloween 2025 promete ser una de las celebraciones más creativas y expresivas del año y lo bonito es compartirlo con tus seres queridos. Las parejas buscan no solo verse increíbles, sino también reflejar su estilo, sentido del humor y conexión. Desde lo aterrador hasta lo divertido, este año hay opciones para todos los gustos.

Tendencias

Entre las tendencias más destacadas figuran los disfraces inspirados en la cultura pop. Personajes como Barbie y Ken zombificados, Wednesday y Enid en versión punk o Alienígena y Astronauta dominan las búsquedas en plataformas como TikTok e Instagram, donde la creatividad visual es clave. Los clásicos también mantienen su fuerza con parejas icónicas como Morticia y Gómez Addams o Chucky y Tiffany, ideales para quienes prefieren un toque de terror tradicional.

Por otro lado, los disfraces conceptuales ganan terreno con propuestas ingeniosas y fáciles de recrear, como Wi-Fi y Sin Señal, Batería baja y Cargador, o el siempre popular Netflix & Chill. Estas ideas, además de originales, reflejan el ingenio digital y el sentido del humor de la generación actual. El enfoque estético también se impone. Combinaciones como Sol y Luna, Fuego y Hielo o Obra de arte y Pintor/a permiten destacar con colores metálicos, luces LED y maquillaje artístico, dando un giro elegante y moderno a la festividad. Boletín Amiga Recibe los mejores consejos de belleza, tendencias y rutinas de cuidado personal. Mantente radiante y saludable. ¡Descubre más y embellece tu día!.

También ideas como “Cenicienta zombificada” o “Princesa encantada” con detalles oscuros le dan un toque actualizado al romance tradicional. Las combinaciones románticas con vestuario clásico, maquillajes artísticos y accesorios minimalistas, están entre lo más atractivos de este año. Las ideas divertidas también tienen su espacio fuerte en 2025. Por ejemplo, disfraces que juegan con comida (“Hamburguesa + Papas fritas”, dulce + salado), parejas de memes contemporáneos, disfraces representando pares opuestos (oscuro vs claro, monstruo o cazador, etc.).