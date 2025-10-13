"Día Internacional sin Sostén": ¿Qué significa esta celebración?

Esta fecha tiene una connotación muy significativa, ya que es una propuesta dirigida a las mujeres a no usar sujetador durante este día, como una manera de concienciar a la población femenina a nivel mundial sobre el cáncer de mama.

Muchas mujeres consideran que el sujetador es una prenda incómoda y restrictiva. El no usar sujetador representa una sensación única de comodidad y libertad, claro está, que depende del gusto y la decisión de cada mujer en utilizar esta prenda femenina.

El Día sin Sujetador se creó originalmente el 9 de julio de 2011 y se celebró por primera vez el 19 de octubre de 2011 en un evento denominado Día Bra o Bra Day (Breast Reconstruction Awareness), por iniciativa del cirujano plástico de Toronto, el Dr. Mitchell Brown.

Tres años después se trasladó la fecha de celebración al día 13 de octubre, en el marco del Mes Nacional de Concienciación sobre el Cáncer de Mama.

Con ello se invita a la población en general a promover la concienciación sobre los síntomas del cáncer de mama, alentar a las mujeres a realizar autoexámenes regulares, educar a las pacientes con cáncer de mama sobre la cirugía reconstructiva, así como fomentar la igualdad de género.

Muchas mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama no pueden prescindir del sostén, ya que lo necesitan para sujetar sus prótesis después de la cirugía.

Además, octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, y ​​el Día sin Sostén debería servir como recordatorio para que todas las mujeres se hagan la prueba de detección del cáncer de mama. La mayoría de los tipos de cáncer de mama pueden tratarse si se detectan a tiempo.