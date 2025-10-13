"Día Internacional sin Sostén": ¿Qué significa esta celebración?

Esta fecha tiene una connotación muy significativa, ya que es una propuesta dirigida a las mujeres a no usar sujetador durante este día, como una manera de concienciar a la población femenina a nivel mundial sobre el cáncer de mama.
Muchas mujeres consideran que el sujetador es una prenda incómoda y restrictiva. El no usar sujetador representa una sensación única de comodidad y libertad, claro está, que depende del gusto y la decisión de cada mujer en utilizar esta prenda femenina.
El Día sin Sujetador se creó originalmente el 9 de julio de 2011 y se celebró por primera vez el 19 de octubre de 2011 en un evento denominado Día Bra o Bra Day (Breast Reconstruction Awareness), por iniciativa del cirujano plástico de Toronto, el Dr. Mitchell Brown.
Tres años después se trasladó la fecha de celebración al día 13 de octubre, en el marco del Mes Nacional de Concienciación sobre el Cáncer de Mama.
Con ello se invita a la población en general a promover la concienciación sobre los síntomas del cáncer de mama, alentar a las mujeres a realizar autoexámenes regulares, educar a las pacientes con cáncer de mama sobre la cirugía reconstructiva, así como fomentar la igualdad de género.
Muchas mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama no pueden prescindir del sostén, ya que lo necesitan para sujetar sus prótesis después de la cirugía.
Además, octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, y el Día sin Sostén debería servir como recordatorio para que todas las mujeres se hagan la prueba de detección del cáncer de mama. La mayoría de los tipos de cáncer de mama pueden tratarse si se detectan a tiempo.
¿Cómo se detecta el cáncer de mama?
Las pruebas de detección y los exámenes de mama forman parte del proceso de detección temprana. La primera línea de defensa es un autoexamen de mama mensual.
El mejor momento para hacerse un examen de mama es aproximadamente diez días después del inicio del ciclo menstrual. Sin embargo, por muy volubles que sean los senos, nos familiarizamos con ellos incluso si presentan bultos.
Aprendemos a distinguirlos de los sanos. Por ejemplo, cambian de textura a lo largo del mes. Mantener la misma fecha cada mes proporcionará un examen más preciso. Si no menstrúan, elijan siempre un día del mes para hacerse el examen.
A medida que se familiarice con la forma y la textura de su seno, observe cualquier cambio. Use el espejo como ayuda. La aparición de hoyuelos, hinchazón y enrojecimiento son signos que debe buscar.
Cuando programe su cita anual con su médico, asegúrese también de que le realicen un examen de mama. Informe a su médico sobre cualquier cambio. Si usted o su médico notan alguna señal, el médico puede solicitar pruebas, como una ecografía o una mamografía.
Finalmente, una mamografía preventiva es la última línea de defensa. Las mamografías actuales ofrecen detalles más vívidos del tejido mamario. Las mamografías de referencia se realizan alrededor de los 35 años, a menos que los antecedentes familiares indiquen una edad anterior.
Esta mamografía proporciona una perspectiva comparativa para su médico en caso de que surja algo más adelante. Se recomienda que las mujeres de 40 años o más se realicen mamografías preventivas anuales.