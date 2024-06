Cómo pasar de la Friendzone a una relación sentimental

Prepárate para cualquier resultado: Es importante recordar que no puedes controlar los sentimientos de los demás. Prepárate para cualquier resultado, incluso si la otra persona no comparte tus sentimientos románticos.

Utiliza esa poderosa información a tu favor y muéstrale que tienes todas esas cualidades que él busca... Y muchas más. En esta parte, sé honesta contigo misma y no actúes como alguien que no eres, recuerda que te conoce y de inmediato podría notar la diferencia.

‘Si no hay acuerdo en esto, esto no implica que la amistad que había deba terminarse, sólo que se van a definir explícitamente los límites de esa amistad. O tomar las decisiones necesarias, si es el caso. Si sientes que la relación está siendo inequitativa (porque tú das más de lo que recibes), quizá sea hora de nivelar la balanza’.

No veas señales donde no las hay

Hay una frase fabulosa en la película He’s Just Not That Into You, que tiene la verdad universal: ‘Las señales nunca son señales’.

Muchas veces nos podemos crear todo un cuento de hadas en la cabeza y pensar que sí está interesado más allá del lazo de amistad, pero antes de que contrates una wedding planner, asegúrate de haber seguido todos los pasos anteriores y no malinterpretar las posibles ‘señales’. En ocasiones, un simple abrazo puede hacerte pensar que le encantas, cuando en realidad es tan sólo un: ‘Te quiero, amiga’.