Nicola Coughlan: nuevo ícono de empoderamiento femenino

En las últimas semanas, las redes sociales se han inundado de publicaciones referentes a la nueva temporada de “Bridgerton”, la serie de época que arrasa en Netflix, repleta de intrigas, celos y romances.

Y es que, como la misteriosa Lady Whistledown nos hace esperar para recibir sus noticias en forma de tabloide de cotilleos, también tendremos que esperar para descubrir el desenlace de esta tercera entrega, que llega en dos partes.

La primera, compuesta de cuatro capítulos, ya hemos podido disfrutarla, y la segunda parte estrenó ayer en esta plataforma de “streaming”.

Y tras el estreno de los nuevos capítulos, no cabe duda de que quien no se ha dejado de hablar es de la actriz irlandesa Nicola Coughlan, quien interpreta a Penélope Featherington en la serie y, alerta spoiler, una joven con muchos secretos y un poderoso as bajo la manga a la que sus fieles seguidores de la alta sociedad conocen como Lady Whistledown.

Pero ¿quién es Nicola Coughlan y por qué se ha vuelto “trending topic” y todos hablan de ella? Nacida en Galway, Irlanda, el 9 de enero de 1987 ha sorprendido a muchos que esta mujer de 37 años interprete en la ficción a una chica de apenas 19.