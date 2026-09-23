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Zonas de Honduras sin luz el 23 de septiembre: consulta la lista
hace 2 min
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Sucesos
MP presenta requerimiento contra seis capturados en Puerto Cortés
Tres hondureños y tres guatemaltecos fueron capturados en Puerto Cortés con 28 fardos de marihuana.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 11:09
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