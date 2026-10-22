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Dos policías acusados de tráfico de sustancias ilícitas en Honduras

Los imputados fueron identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Franklin Ismael Gómez Bautista, quienes se presentaron voluntariamente ante los juzgados de San Pedro Sula

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