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Capturan a sospechoso por el secuestro del hijo de Ricardo Maduro

Marco Antonio Ávila Castellanos, de 68 años, fue detenido casi 30 años después del caso que involucró a Ricardo Maduro Andreu, hijo del expresidente hondureño.

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