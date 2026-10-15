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Video capta asalto a autolote y ataque a policía en la Flor del Campo

Las cámaras de un autolote en Comayagüela grabaron el asalto a clientes y el momento en que un policía derribó a dos sospechosos antes de resultar herido de bala.

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