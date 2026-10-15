  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

FFAA decomisa 69 paquetes con supuesta cocaína en Islas de la Bahía

El decomiso se realizó en la playa de Camb Bay, en Santos Guardiola, tras una denuncia al 911 sobre una camioneta sin placas que tenía varios sacos en su interior.

Últimos Videos