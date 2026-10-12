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“Despierta, mi amor”: hallan sin vida a menor en playa de Choluteca

La búsqueda de Sebastián Castro, de 13 años, terminó en tragedia en playa El Edén, Choluteca. Su caso se viralizó en las últimas horas tras el desgarrador video de su padre en la orilla del mar, gritando desesperadamente

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