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Orlando regresaba a casa tras trabajar más de 20 años en Expreco y perdió la vida en accidente

Según esta versión preliminar, la invasión del carril habría provocado la colisión contra el camión en el que se transportaba Zavala. El conductor del bus fue requerido por las autoridades y el caso continúa bajo investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.

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