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Declaran falsa alarma tras buscar a 4 supuestos desaparecidos en Lago de Yojoa

El Cuerpo de Bomberos declaró falsa alarma tras buscar a cuatro personas reportadas como desaparecidas luego de que supuestamente salieran a pescar en el Lago de Yojoa

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