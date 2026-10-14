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Un muerto y dos heridos tras explosión en la colonia 10 de Septiembre

El estallido ocurrió la noche del martes en una vivienda de la colonia 10 de Septiembre, utilizada presuntamente para almacenar productos elaborados a base de pólvora.

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