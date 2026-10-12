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Hallan el cuerpo de Sofía Díaz tras accidente de lancha en El Cajón, Yoro

Tras varios días de búsqueda, rescatistas encontraron el cuerpo de Sofía Díaz en el embalse de El Cajón, en Victoria, Yoro.

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