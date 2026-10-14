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Explosión de pólvora deja un muerto y tres heridos en Chamelecón

El estallido ocurrió la noche del martes en una vivienda de la colonia 10 de Septiembre, utilizada presuntamente para almacenar productos elaborados a base de pólvora.

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