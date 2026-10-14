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Así ocurrió la explosión que destruyó una vivienda en Chamelecón

Los bomberos indicaron que fuentes de calor como el sistema eléctrico y la energía estática relacionada con la manipulación de la pólvora podrían ser las causas del siniestro

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