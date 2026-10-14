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Cortes de energía de este jueves 15 de octubre, consulta la lista
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Rescatan a menor raptada tras triple crimen en Ocotepeque
Una profunda consternación embarga a los pobladores de la aldea La Vega, en Ocotepeque, luego de que un despiadado ataque armado cobrara la vida de tres miembros de una misma familia que intentaban evitar el rapto de la menor
Redacción La Prensa
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Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 16:10
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