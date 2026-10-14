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Rescatan a menor raptada tras triple crimen en Ocotepeque

Una profunda consternación embarga a los pobladores de la aldea La Vega, en Ocotepeque, luego de que un despiadado ataque armado cobrara la vida de tres miembros de una misma familia que intentaban evitar el rapto de la menor

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