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Cortes de energía del martes 20 de octubre; consulte la lista
hace 2 min
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Sucesos
Detienen a dos agentes de la DAET tras hallar sustancias ilícitas en SPS
La Policía investiga si la droga estaba a cargo del director de la DAET en San Pedro Sula, caso relacionado con la incautación de marihuana en un vehículo en otro hecho
Redacción La Prensa
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Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 09:10
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Redacción La Prensa
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