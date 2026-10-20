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Detienen a dos agentes de la DAET tras hallar sustancias ilícitas en SPS

La Policía investiga si la droga estaba a cargo del director de la DAET en San Pedro Sula, caso relacionado con la incautación de marihuana en un vehículo en otro hecho

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