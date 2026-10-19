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Esposo de Yeni Rivera rompe el silencio

Tras el crimen de Yeni Rivera en Sabá, Colón, su esposo, Jeison Muñoz, rompió el silencio para desmentir que el ataque responda a conflictos de celos o problemas con terceros, tal como apunta la hipótesis policial.

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