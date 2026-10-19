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Hondureña viajó de Estados Unidos para ver a su familia y perdió la vida en el Canal Seco

Con la ilusión de visitar sitios turísticos de Honduras y reencontrarse con su familia, Yadira Ortez viajó desde Estados Unidos y se accidentó en Goascorán

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