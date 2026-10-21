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Condenan a 15 años de prisión a policía activo por muerte de joven técnico de celulares en La Ceiba

Mediante un procedimiento abreviado, los juzgados ceibeños sentenciaron al Clase I de policía Cristhian Fabricio Blandín, por la muerte del joven Angelo Uriel García.

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