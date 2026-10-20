*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Cortes de energía del martes 20 de octubre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
"Esta evidencia debieron notificarla inmediatamente al MP"
Elvis Guzmán, portavoz del MP referente al decomiso de droga en casa habitada por agentes de Daet en SPS
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 12:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Sucesos
Detienen a dos agentes de la DAET tras hallar sustancias ilícitas en SPS
Redacción La Prensa
Sucesos
Esposo de Yeni Rivera rompe el silencio
Redacción La Prensa
Sucesos
Hombre sobrevive a brutal choque en San Manuel, Cortés
Redacción La Prensa
Sucesos
Hondureña viajó de Estados Unidos para ver a su familia y perdió la vida en el Canal Seco
Redacción La Prensa
Sucesos
Capturan a sospechoso por el secuestro del hijo de Ricardo Maduro
Redacción La Prensa
Sucesos
Condenan a seis años a implicada en el crimen de Katy Mazorca
Redacción La Prensa
Sucesos
Video capta asalto a autolote y ataque a policía en la Flor del Campo
Redacción La Prensa
Sucesos
Interpol rescata a un menor y detiene a 95 sospechosos en 17 países
Redacción La Prensa
Sucesos
Dos menores atacados por perros pitbull en La Ceiba: uno se salvó al subir a un árbol
Redacción La Prensa
Sucesos
FFAA decomisa 69 paquetes con supuesta cocaína en Islas de la Bahía
Redacción La Prensa
Sucesos
Operación Escudo Honduras: más de 300 policías ejecutan allanamientos en el Valle de Sula
Redacción La Prensa
Sucesos
Asaltan a repartidor de comida y le roban la moto en San Pedro Sula
Redacción La Prensa