*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Cortes de energía del miércoles 21 de octubre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
Autoridades investigan posibles juegos ilegales en negocios de San Pedro Sula
Las inspecciones pretenden recopilar evidencia relacionada con el uso ilegítimo de marcas registradas y la operación de juegos no autorizados
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 17:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Sucesos
Condenan a 15 años de prisión a policía activo por muerte de joven técnico de celulares en La Ceiba
Redacción La Prensa
Sucesos
Emiten órdenes de captura contra tres agentes de la DAET
Redacción La Prensa
Sucesos
Le arrebatan la vida a guardia tiktoker en Comayagua por robarle el arma
Redacción La Prensa
Sucesos
"Esta evidencia debieron notificarla inmediatamente al MP"
Redacción La Prensa
Sucesos
Detienen a dos agentes de la DAET tras hallar sustancias ilícitas en SPS
Redacción La Prensa
Sucesos
Esposo de Yeni Rivera rompe el silencio
Redacción La Prensa
Sucesos
Hombre sobrevive a brutal choque en San Manuel, Cortés
Redacción La Prensa
Sucesos
Hondureña viajó de Estados Unidos para ver a su familia y perdió la vida en el Canal Seco
Redacción La Prensa
Sucesos
Capturan a sospechoso por el secuestro del hijo de Ricardo Maduro
Redacción La Prensa
Sucesos
Condenan a seis años a implicada en el crimen de Katy Mazorca
Redacción La Prensa
Sucesos
Video capta asalto a autolote y ataque a policía en la Flor del Campo
Redacción La Prensa
Sucesos
Interpol rescata a un menor y detiene a 95 sospechosos en 17 países
Redacción La Prensa