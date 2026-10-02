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Caos en el bulevar Los Próceres por lluvias y construcción de un colector

Varios vehículos quedaron atrapados y resultaron dañados en zanjas del bulevar Los Próceres, en San Pedro Sula, durante las lluvias y ante la falta de señalización

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