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Inglaterra sonríe de la mano de Gordon y Kane en la Nations League

Los ingleses cayeron en casa en la primera fecha a menos del campeón del Mundo, pero este día lograron sumar sus primeros tres puntos.

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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