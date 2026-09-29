  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Video capta ataque a mujer que fue asesinada en moto en Popayán

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres en una motocicleta dispararon contra Camila Yisnei Zambrano, quien se movilizaba también en su motocicleta

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos