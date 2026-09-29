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Lamine Yamal se luce con goles y España no tuvo piedad de Croacia

España volvió a demostrar su poderío en la UEFA Nations League y no tuvo piedad de Croacia.

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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