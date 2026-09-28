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Cabecillas de MS-13, Barrio 18 y Cartel del Diablo siguen libres

Jefes de la MS-13, el Barrio 18 y el Cartel del Diablo permanecen en libertad, mientras otros pandilleros continúan dirigiendo operaciones criminales desde las cárceles.

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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