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Segundo entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras pensando en la Liga de Naciones

Prácticamente completa con la espera de la incorporación de Luis Palma a la concentración.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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