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Trump advierte en la ONU que podría ‘aniquilar’ a Irán mientras manifestantes exigen un ‘Irán libre’

El presidente estadounidense Donald Trump defendió ante la Asamblea General de la ONU el martes (22 se septiembre) su política hacia Irán y planteó un ultimátum al régimen iraní.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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