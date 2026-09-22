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Zonas de Honduras sin luz el 23 de septiembre: consulta la lista
hace 2 min
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162 vidas arrebatadas en Yoro por disputa entre bandas
En Yoro operan varias estructuras criminales que, en su afán de tener el mayor control del territorio, ejecutan crímenes contra quienes pertenecen a bandas contrarias, según investigaciones
Redacción La Prensa
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Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 19:09
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