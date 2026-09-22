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162 vidas arrebatadas en Yoro por disputa entre bandas

En Yoro operan varias estructuras criminales que, en su afán de tener el mayor control del territorio, ejecutan crímenes contra quienes pertenecen a bandas contrarias, según investigaciones

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
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