Suplantan a El Heraldo con bulo sobre hija de Romeo Vásquez Velásquez

Circula en redes sociales y en WhatsApp la captura de pantalla de una supuesta nota publicada por El Heraldo que afirma que el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra María Fernanda Vásquez, hija del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, por presuntos vínculos con una red de lavado de activos en TikTok. Es falso. Se trata de una suplantación de la web de El Heraldo: un contenido que imita su diseño para atribuirle información que no ha publicado. "Ministerio Publico presenta requerimiento fiscal a hija del Ex General Romeo Vásquez Velásquez, María Fernanda Vásquez, esta estaría vinculada a una red de lavado de activo que opera a través de red social Tik ToK", dice literalmente parte del título que aparece en la captura de pantalla. Y se lee (textualmente) en la bajadilla: "Según las investigaciones del ministerio público María Fernanda Vásquez conocida con el alias de "Mafer" formaría parte de una red que lava activos mediante la plataforma".

El exgeneral Romeo Vásquez Velásquez se encuentra prófugo de la justicia hondureña desde marzo de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia le revocó la medida de arresto domiciliario.

El miércoles 24 de septiembre la Policía Nacional aumentó a 30 millones de lempiras la recompensa para aquella persona que dé información que lleve a su captura.

En enero, fue capturado por supuestamente ordenar el asesinato de Isi Obed, seguidor del expresidente Manuel Zelaya Rosales, durante el golpe de Estado de 2009. Ese contexto facilita que actores maliciosos construyan narrativas verosímiles para confundir a la audiencia, como ya lo hemos explicado.

No hay rastro

El Heraldo no registró el artículo con el titular y los detalles que se le atribuyen en redes. Tampoco hay comunicados oficiales del Ministerio Público que respalden la existencia de un requerimiento fiscal contra María Fernanda Vásquez por una “red de TikTok”. Eso sí, existe un comunicado falso del Ministerio Público que detalla el requerimienro contra la hija del Romeo Vásquez. El bulo ya fue desmentido por LA PRENSA Verifica. La ausencia de publicación en el sitio y redes verificadas del medio confirma la falsedad del contenido viral.

Por qué esto es desinformación