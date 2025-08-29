No hay evidencia de que Nasralla fue diagnosticado con esquizofrenia en 2021

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que asegura que el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, fue diagnosticado con esquizofrenia en 2021.
Sin embargo, esta información es falsa. Nasralla confirmó a LA PRENSA Verifica que no ha sido diagnosticado con esa enfermedad. Además, no se encontró evidencia en sitios confiables ni en medios de comunicación que respalde la afirmación.
“El doctor de Nasralla que vive aquí en Estados Unidos le recomendó a Salvador Nasralla desde marzo de 2023 no participar en política, debido que Salvador Nasralla ya tiene desde el año 2021 que dejó de tomar su tratamiento, sus medicinas de su enfermedad de esquizofrenia", se escucha en la grabación de una publicación de TikTok difundida el 28 de agosto de 2025.
Salvador Nasralla es el candidato presidencial del Partido Liberal para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Competirá por la presidencia de Honduras junto a los candidatos del partido Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada, Nasry Asfura del Nacional, Mario Rivera de la Democracia Cristiana (DC) y Nelson Ávila del Pinu.
Nada lo aprueba
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Salvador Nasralla + diagnóstico + esquizofrenia + 2021” no arrojó resultados en fuentes confiables que confirmen que el político padezca esa enfermedad.
Además, se realizaron pesquisas en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar referencias adicionales fuera de la publicación viral. Esto indica que la afirmación no fue difundida por ninguna fuente verificada ni replicada por medios de comunicación confiables.
Consultado por LA PRENSA Verifica, Salvador Nasralla aseguró que no cuenta con ese diagnóstico.
El video muestra a Luis Rodríguez, autodenominado “periodista de investigación”, a quien LA PRENSA Verifica identificó anteriormente como difusor de información falsa.
En conclusión, nada prueba que Salvador Nasralla haya sido diagnosticado con esquizofrenia en 2021.