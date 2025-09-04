Nasralla presentó su renuncia en 2024, dos años después del inicio del gobierno de Xiomara Castro

"Salvador (Nasralla) renunció al primer año de este gobierno" (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 8:27 del siguiente video).

San Pedro Sula, Honduras Mauricio Rivera, diputado del Partido Liberal, aseguró que Salvador Nasralla, candidato de su mismo partido, renunció desde el primer año del gobierno de Xiomara Castro.

LA PRENSA Verifica consultó a Rivera sobre su declaración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.​​​​​​

Sin embargo, es falso. Nasralla presentó su renuncia formal el 10 de abril de 2024, más de dos años después de asumir el cargo de primer designado presidencial. Posteriormente, el Congreso Nacional la aceptó el 30 de abril del mismo año.

El actual gobierno de Xiomara Castro inició el 27 de enero de 2022, día que Salvador Nasralla asumió como primer designado presidencial.

La primera vez que Nasralla habló públicamente sobre una posible renuncia fue en julio de 2023, cuando declaró en una entrevista que estaba dispuesto a dejar el cargo y solicitó asesoría legal para no quedar inhabilitado políticamente, según informó El Heraldo.

Posteriormente, en agosto del mismo año, reiteró que no pasaría del mes para presentar formalmente su dimisión; sin embargo, la renuncia no se interpuso de manera oficial en ese momento.

Fue hasta el 10 de abril de 2024, dos años después de que Castro asumió el poder, que Nasralla presentó su renuncia oficialmente, y el 30 de abril de 2024 el Congreso Nacional la aceptó.

En otras palabras, el político permaneció más de dos años en funciones antes de abandonar el cargo, contrario a lo afirmado por el congresista hondureño.

En conclusión, la declaración del diputado Mauricio Rivera es falsa. La renuncia formal de Nasralla se realizó el 10 de abril de 2024, dos años después del inicio del gobierno de Xiomara Castro.