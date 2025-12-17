Delfines Sampedranos arrasa en la Piscina Corta Honduras 2025

San Pedro Sula, Honduras.

El Campeonato Nacional de Piscina Corta 2025 fue un rotundo éxito. Cientos de niños y jóvenes talentos de la natación hondureña pusieron a prueba sus cualidades deportivas para ayudar a sus clubes en la competencia.

La piscina Ana Joselina Fortín del Complejo Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula es el escenario donde se llevó a cabo el certamen, que se inició el viernes y terminó el lunes a mediodía.