Delfines Sampedranos arrasa en la Piscina Corta Honduras 2025

El Campeonato Nacional de Piscina Corta 2025 fue un rotundo éxito. Cientos de niños y jóvenes talentos de la natación hondureña pusieron a prueba sus cualidades deportivas para ayudar a sus clubes en la competencia.
La piscina Ana Joselina Fortín del Complejo Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula es el escenario donde se llevó a cabo el certamen, que se inició el viernes y terminó el lunes a mediodía.
La hegemonía de los Delfines Sampedranos se volvió a hacer presente con 2,464.5 puntos, en segundo lugar, terminó Municipalidad de San Pedro Sula con 1,777 y AJ Swim fue tercero con 938.5 unidades.
No podemos olvidar que en el campeonato 12 nadadores rompieron récords nacionales, algunos hasta dos y tres en diferentes pruebas.
Tabla final - Equipo y puntos
1. Delfines Sampedranos -- 2,464.5
2. Municipalidad de SPS -- 1,777
3. AJ Swim -- 938.5
4. Tiburones de Honduras -- 467
5. Eagle Swim Team -- 298
6. Club Barracudas -- 259
7. Estrellas Marinas -- 132
8. Nec Swim Team -- 117
9. Discovery IN Water -- 16