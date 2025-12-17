  1. Inicio
  2. · Deportes

Delfines Sampedranos arrasa en la Piscina Corta Honduras 2025

La hegemonía de los Delfines Sampedranos se volvió a hacer presente en la competencia.

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 14:35 -
  • Mario Jafeth Moreno
Delfines Sampedranos arrasa en la Piscina Corta Honduras 2025

El Campeonato Nacional de Piscina Corta 2025 en Honduras fue un éxito.
San Pedro Sula, Honduras.

El Campeonato Nacional de Piscina Corta 2025 fue un rotundo éxito. Cientos de niños y jóvenes talentos de la natación hondureña pusieron a prueba sus cualidades deportivas para ayudar a sus clubes en la competencia.

La piscina Ana Joselina Fortín del Complejo Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula es el escenario donde se llevó a cabo el certamen, que se inició el viernes y terminó el lunes a mediodía.

La hegemonía de los Delfines Sampedranos se volvió a hacer presente con 2,464.5 puntos, en segundo lugar, terminó Municipalidad de San Pedro Sula con 1,777 y AJ Swim fue tercero con 938.5 unidades.

No podemos olvidar que en el campeonato 12 nadadores rompieron récords nacionales, algunos hasta dos y tres en diferentes pruebas.

Tabla final - Equipo y puntos

1. Delfines Sampedranos -- 2,464.5

2. Municipalidad de SPS -- 1,777

3. AJ Swim -- 938.5

4. Tiburones de Honduras -- 467

5. Eagle Swim Team -- 298

6. Club Barracudas -- 259

7. Estrellas Marinas -- 132

8. Nec Swim Team -- 117

9. Discovery IN Water -- 16

Josué Sánchez, el joven que se llenó de récords en Campeonato de Piscina Corta 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
mario.moreno@diez.hn

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias