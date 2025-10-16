Jorge Cálix no es el autor del audio que insulta a Ana Paola Hall

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un audio en el que supuestamente el diputado Jorge Cálix insulta a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. Sin embargo, esto es falso: la voz no corresponde a Cálix y el material fue sacado de contexto. “JORGE CÁLIX MANDA AUDIO A ANA PAOLA HALL LLORANDO PORQUE VOTÓ EN CONTRA DE INSCRIBIRLO COMO CANDIDATO A DIPUTADO””, dice literalmente una publicación en Facebook que ha sido compartida más de 900 veces desde el 13 de octubre de 2025.

Actualmente, Jorge Cálix aspira a ser diputado por el departamento de Olancho en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, si el CNE aprueba su inscripción como reemplazo del actual candidato Samuel García. Por ahora, Cálix mantiene una apelación activa, luego de que los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López rechazaran por unanimidad la petición del Partido Liberal de otorgarle la primera casilla por ese departamento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El audio no es de Cálix

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Jorge Cálix + Ana Paola Hall + arruinaste mi vida + estás enterrada” llevó a una publicación en TikTok, difundida el 11 de octubre de 2025, donde aparece el video original. El contenido, según su descripción, está vinculado con una ruptura sentimental y no con política. LA PRENSA Verifica analizó la grabación y concluyó que la voz no coincide con la de Jorge Cálix. El timbre en el audio viral es distinto que el del diputado.

La imagen

El contenido viral también utiliza una imagen de Jorge Cálix llorando, que fue obtenida tras las elecciones generales de 2021, cuando Xiomara Castro resultó ganadora. Una búsqueda inversa con Google Lens llevó a una publicación en Facebook del medio Inter FM Honduras, fechada el 30 de noviembre de 2021. La misma imagen ha sido utilizada anteriormente para difundir otras desinformaciones, ya desmentidas por LA PRENSA Verifica. En conclusión, es falso que Jorge Cálix haya enviado un audio insultando a Ana Paola Hall. La voz del clip viral no corresponde al diputado, y la imagen que lo acompaña fue tomada de un evento electoral anterior.