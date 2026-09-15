Nasry Asfura no ordenó usar la bandera del Partido Nacional en los desfiles patrios

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, ordenó usar la bandera del Partido Nacional en los desfiles patrios de este martes 15 de septiembre de 2026. Sin embargo, esto es falso. LA PRENSA Verifica no encontró registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta cita atribuida a Asfura. "Mañana no quiero banderas de gays, ni esa bandera turquesa. Es una orden que anden la bandera del Partido Nacional", dice el texto sobrepuesto de una imagen de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 14 de septiembre de 2026.

Honduras conmemora este 15 de septiembre de 2026 los 205 años de la Independencia de Centroamérica con desfiles estudiantiles y actos cívicos en diferentes puntos del país. En Tegucigalpa, la jornada comenzó con los tradicionales actos oficiales, que incluyeron el izamiento de la Bandera Nacional y la lectura del Acta de Independencia, encabezados por el presidente Nasry Asfura y otras autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los desfiles reúnen a bandas de guerra, cuadros de palillonas, pomponeras, estudiantes y otras delegaciones que recorren las principales vías de la capital.

Las actividades forman parte de una tradición que cada 15 de septiembre combina elementos históricos y cívicos con expresiones culturales y estudiantiles. En la capital, 60 centros educativos fueron convocados para participar en el desfile oficial, organizado este año en una sola ruta que comienza en el sector de Plantas Tropicales, en el bulevar Suyapa, y concluye en el Estadio Nacional Chelato Uclés, escenario de los principales actos conmemorativos. Las celebraciones también se desarrollan en los 18 departamentos del país. En San Pedro Sula, 32 institutos fueron programados para participar en los desfiles, mientras que en La Ceiba alrededor de 19 centros educativos recorren las calles con bandas, palillonas y cuadros alegóricos.

De esta manera, estudiantes de diferentes regiones protagonizan las actividades con las que Honduras celebra un nuevo aniversario de la independencia proclamada el 15 de septiembre de 1821. Las actividades patrias en el país comenzaron desde días anteriores con los niveles prebásico y básico y continuaron este 15 de septiembre con estudiantes de educación media.

Falsa cita

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura” + “orden” + “usar” + “bandera del Partido Nacional” + “desfiles patrios” + “Honduras” no arrojó registros en medios de comunicación que respalden esa supuesta acción. Se realizaron, además, pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en X , Facebook , Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que respalden la cita viral atribuida a Asfura. Asimismo, una pesquisa de las cuentas personales del mandatario en X , Facebook e Instagram no encontró evidencia de que haya realizado esa declaración.

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