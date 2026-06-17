Es falso que el Gobierno congelará precios de combustible para evitar rebajas

"Cuando por fin empezaban a bajar los precios de los combustibles, como pudimos ver que bajaron todos los derivados del combustible, al gobierno se le ocurre la genial idea de congelar los precios de los combustibles", dice un usuario en un clip publicado en TikTok, visualizado más de 24,000 veces desde el 13 de junio.Para la semana del 15 de junio, los combustibles registraron rebajas de más de dos lempiras por galón. La gasolina superior disminuyó 2.45 lempiras y se cotizará a 139.53 lempiras.La gasolina regular bajó 2.27 lempiras, por lo que su precio será de 129.13 lempiras. El diésel registró una reducción de 2.35 lempiras y se venderá a 131.82 lempiras.El contenido que circula en redes sociales también mezcla la afirmación falsa sobre Honduras con información internacional sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima ubicada entre Irán y Omán por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado globalmente.Ese contexto internacional no prueba que el Gobierno de Honduras haya congelado los precios de los combustibles ni que haya impedido una rebaja para los consumidores.