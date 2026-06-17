Es falso que el Gobierno congelará precios de combustible para evitar rebajas

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que un usuario afirma que el Gobierno congeló los precios de los combustibles para la semana del 15 de junio de 2026 con el objetivo de impedir que bajaran para los consumidores. Como supuesto respaldo, la publicación incluye un arte gráfico atribuido al medio Hable Como Habla (HCH) sobre un incremento en los precios de los carburantes. Sin embargo, la afirmación es falsa. Hasta el 15 de junio de 2026, el Gobierno, a través de la Secretaría de Energía (Sen), no informó sobre ningún congelamiento de los precios de los derivados del petróleo. José Argueta, secretario de Comunicaciones del Ejecutivo, confirmó a LA PRENSA Verifica que el Gobierno no aprobó una medida de esa naturaleza.

"Cuando por fin empezaban a bajar los precios de los combustibles, como pudimos ver que bajaron todos los derivados del combustible, al gobierno se le ocurre la genial idea de congelar los precios de los combustibles", dice un usuario en un clip publicado en TikTok, visualizado más de 24,000 veces desde el 13 de junio. Para la semana del 15 de junio, los combustibles registraron rebajas de más de dos lempiras por galón. La gasolina superior disminuyó 2.45 lempiras y se cotizará a 139.53 lempiras. La gasolina regular bajó 2.27 lempiras, por lo que su precio será de 129.13 lempiras. El diésel registró una reducción de 2.35 lempiras y se venderá a 131.82 lempiras. El contenido que circula en redes sociales también mezcla la afirmación falsa sobre Honduras con información internacional sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima ubicada entre Irán y Omán por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado globalmente. Ese contexto internacional no prueba que el Gobierno de Honduras haya congelado los precios de los combustibles ni que haya impedido una rebaja para los consumidores.

Falsa medida

Una búsqueda en Google con las palabras clave “precio combustibles + congelar + Gobierno + Honduras” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmaran la supuesta medida. También se realizaron pesquisas textuales en distintos motores de búsqueda, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la información no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Además, un rastreo en las redes sociales de la Secretaría de Energía ( Facebook , Instagram y X ) no localizó ningún anuncio sobre un supuesto congelamiento de los carburantes. Del mismo modo, una revisión de las cuentas de la Presidencia de Honduras ( Facebook , Instagram y X ) tampoco encontró información sobre la presunta disposición. José Argueta, secretario de Comunicaciones, confirmó a EH Verifica que esa medida no ha sido aprobada por el Gobierno.

Imagen de mayo de 2026

Una pesquisa en Google Lens de la imagen utilizada como supuesta prueba llevó a una publicación en Instagram del medio Hable Como Habla (HCH), fechada el 23 de mayo de 2026.