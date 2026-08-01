"Gordito" se hacía pasar por miembro de la 18 para extorsionar: Policía

Un hombre señalado por su presunta participación en casos de extorsión y estafa fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) durante un operativo desarrollado en Tegucigalpa, informaron este sábado las autoridades.
La detención se llevó a cabo en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en el sector de la colonia Las Brisas, cerca del bulevar Fuerzas Armadas, luego de varias semanas de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizadas por equipos especializados de la unidad.
El detenido fue identificado como Junior Alejandro Cruz Navas, de 27 años, conocido con el alias de "El Gordito", quien, según la investigación, fue sorprendido mientras presuntamente realizaba el cobro de una extorsión.
De acuerdo con la Daet, el sospechoso integraría una estructura criminal independiente dedicada a cometer extorsiones y estafas contra pequeños comerciantes, emprendedores y transportistas en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Las investigaciones también indican que el individuo presuntamente utilizaba el nombre de la pandilla 18 para intimidar a sus víctimas y exigirles dinero, pese a que no tendría vínculos con esa organización criminal.
Los agentes señalaron que Cruz Navas permanecía bajo investigación desde 2024 y que, presuntamente, utilizaba cuentas bancarias y billeteras electrónicas para recibir transferencias derivadas de las actividades ilícitas. En otros casos, coordinaba pagos en efectivo con el objetivo de dificultar el rastreo de las transacciones.
Durante el procedimiento, las autoridades le decomisaron dinero en efectivo que sería producto de cobros extorsivos, así como un teléfono celular que será sometido a análisis forense para obtener información sobre comunicaciones, movimientos financieros y posibles vínculos con otras personas investigadas.
La Daet informó que las investigaciones continúan para determinar si existen más integrantes relacionados con la estructura y establecer el alcance de las actividades delictivas atribuidas al detenido.