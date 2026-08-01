"Gordito" se hacía pasar por miembro de la 18 para extorsionar: Policía

Tegucigalpa.

Un hombre señalado por su presunta participación en casos de extorsión y estafa fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) durante un operativo desarrollado en Tegucigalpa, informaron este sábado las autoridades. La detención se llevó a cabo en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en el sector de la colonia Las Brisas, cerca del bulevar Fuerzas Armadas, luego de varias semanas de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizadas por equipos especializados de la unidad.

El detenido fue identificado como Junior Alejandro Cruz Navas, de 27 años, conocido con el alias de "El Gordito", quien, según la investigación, fue sorprendido mientras presuntamente realizaba el cobro de una extorsión. De acuerdo con la Daet, el sospechoso integraría una estructura criminal independiente dedicada a cometer extorsiones y estafas contra pequeños comerciantes, emprendedores y transportistas en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Las investigaciones también indican que el individuo presuntamente utilizaba el nombre de la pandilla 18 para intimidar a sus víctimas y exigirles dinero, pese a que no tendría vínculos con esa organización criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse