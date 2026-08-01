Películas que estrenan en agosto del 2026 y no te puedes perder

Una gran variedad de producciones cinematográficas llegan a las salas de cine del mundo, donde el público ya puede escoger sus favoritas para verlas en sus próximos estrenos durante el mes de agosto, incluso en septiembre.
"Relajadas y muy peligrosas" (Spa Weekend en su título original) es una comedia de enredos dirigida por Jon Lucas y Scott Moore, los realizadores de "El club de las madres rebeldes". La película se estrena en cines de México y Latinoamérica el 20 de agosto de 2026.
"La noche del demonio: Están Entre Nosotros" (la nueva entrega de la franquicia Insidious) se estrena en cines el 20 de agosto de 2026. La historia se centra en Gemma, una joven madre que regresa a la casa de su infancia y descubre una terrorífica habilidad: puede ingresar y traer cosas desde "El Más Allá", el reino de las almas perdidas.
"Coyote vs. Acme" se estrenará en los cines de Estados Unidos el 28 de agosto de 2026, tras ser rescatada de su cancelación original por Warner Bros gracias a la presión del público. En España llegará el 18 de septiembre de la mano de Beta Fiction Spain. Wile E. Coyote decide demandar a la Corporación ACME después de que todos sus productos defectuosos le fallaran o explotaran en sus incesantes intentos de capturar al Correcaminos. Para ello, contrata a un abogado humano con poca suerte. Juntos se enfrentarán al intimidante CEO de ACME, quien también es el jefe del antiguo bufete del abogado.
"El final de la Calle Oak" (The End of Oak Street) se estrena en cines el 13 de agosto de 2026 (llegando a territorios como España y Estados Unidos el 14 de agosto). Tras un misterioso evento cósmico, la calle Oak entera es arrancada de su entorno suburbano y transportada a un lugar desconocido y fuera de tiempo. La familia Platt pronto descubre que su supervivencia depende de mantenerse unidos y navegar por un entorno que ya no reconocen.
"La muerte de Robin Hood" (título original: The Death of Robin Hood) es una oscura y violenta reinvención del clásico forajido, producida por A24. La película sigue a un Robin Hood envejecido (interpretado por Hugh Jackman), quien vive atormentado por su sangriento y criminal pasado. Tras resultar gravemente herido en una batalla, se refugia y es cuidado por una mujer misteriosa (una priora) y una niña huérfana, quienes le ofrecen una última oportunidad de redención.
"Código: Venganza" (Mutiny) sigue a Cole Reed (Jason Statham), quien es incriminado por el asesinato de su jefe multimillonario. Obligado a huir, deberá limpiar su nombre y desmantelar una peligrosa conspiración internacional. Su fecha de estreno oficial en cines es el 10 de septiembre de 2026.
"Tu corazón será destrozado" (originalmente titulada Your Heart Will Be Broken) se estrena en cines de Latinoamérica el 20 de agosto de 2026. La historia sigue a Polina, una estudiante recién llegada que busca pasar desapercibida, pero rápidamente se convierte en el blanco del acoso escolar. Desesperada, hace un trato con Bars, el chico más temido del instituto: él fingirá ser su novio para protegerla a cambio de que ella obedezca todas sus órdenes. Lo que comienza como una relación falsa por conveniencia termina convirtiéndose en sentimientos reales, enfrentando peligros, secretos y presiones sociales que amenazan con destruirlos.
La película "El Día D: Bajo Presión" (título original: Pressure) se estrena en cines de Latinoamérica el 6 de agosto de 2026. A solo 72 horas del desembarco, los Aliados enfrentan un clima impredecible en el Canal de la Mancha. El capitán James Stagg (Andrew Scott), jefe del servicio meteorológico británico, debe elaborar un pronóstico crucial. El general Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) se encuentra bajo una presión extrema: si lanza la invasión marítima más grande de la historia podría arruinarlo todo, pero cualquier retraso revelaría los planes a la inteligencia alemana.
La película de terror psicológico "Insaciable" (Saccharine) se estrenó en cines recientemente. Una estudiante de medicina con dismorfia corporal se obsesiona con perder peso y recurre a una macabra moda: consumir pastillas que contienen cenizas humanas. A medida que su transformación física avanza, es acosada por una presencia siniestra.
La película "Marsupilami" es una comedia de aventuras familiar dirigida por Philippe Lacheau, basada en los clásicos cómics franco-belgas. Para salvar su trabajo en un zoológico, David acepta la misión de recuperar un misterioso paquete en Sudamérica. Todo se complica en un crucero cuando su compañero libera accidentalmente a un adorable bebé Marsupilami, desatando un caos total. En México estrena el 6 de agosto, mientras en España será el 12 de este mismo mes.
La película "Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma" estrena el 7 de agosto en los Estados Unidos. Su sinopsis dice: "Una joven directora es contratada para resucitar la franquicia de terror "Camp Miasma". Al buscar a la protagonista de la película original (una actriz recluida y envuelta en misterio), ambas terminan inmersas en una delirante espiral de sangre, manía psicosexual y alucinaciones".
"La guerra de los últimos" (Título original: The Dog Stars) es una película de ciencia ficción y suspenso postapocalíptico dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Jacob Elordi y Josh Brolin. Tras una pandemia global que casi aniquila a la humanidad, un joven piloto sobrevive aislado en un refugio junto a un militar experto en supervivencia. Su vida cambia por completo al captar una misteriosa transmisión de radio, lo que lo impulsa a arriesgarlo todo y aventurarse en lo desconocido en busca de esperanza. La película será exclusiva de los cines y salas IMAX el 27 de agosto.
La nueva película, "PAW Patrol: La Dino Película", se estrena en cines de Latinoamérica el 13 de agosto. Tras naufragar en una misteriosa tormenta, los cachorros llegan a una isla tropical desconocida. Allí vivirán una aventura prehistórica y deberán trabajar junto a dinosaurios para salvar su entorno antes de que un volcán entre en erupción.
La película de comedia mexicana dirigida por Carlos Santos, "Loco México Mágico" llegará a los cines el 13 de agosto. En un intento desesperado por atraer turismo, el excéntrico alcalde de Alvarado, Veracruz, decide filmar una película al estilo Hollywood. Para lograrlo, reúne a un equipo de lugareños sin experiencia alguna, desatando una serie de divertidos y absurdos enredos.
"Harry Potter y la piedra filosofal" regresa a los cines a nivel global el 27 de agosto para celebrar su 25 aniversario. La proyección incluirá material inédito y se mantendrá en cartelera durante una semana.
La película "Solo por una noche" (título original: One Night Only) se estrena el 27 de agosto. En una Nueva York donde el sexo casual para solteros está prohibido los otros 364 días del año, Allie (una romántica empedernida) y Owen (un recién abandonado por su novia) se conocen por casualidad en la única noche legal para tener encuentros íntimos. Tras una serie de divertidos tropiezos, ambos buscarán algo más que una simple aventura pasajera.