Películas que estrenan en agosto del 2026 y no te puedes perder

"Coyote vs. Acme" se estrenará en los cines de Estados Unidos el 28 de agosto de 2026, tras ser rescatada de su cancelación original por Warner Bros gracias a la presión del público. En España llegará el 18 de septiembre de la mano de Beta Fiction Spain. Wile E. Coyote decide demandar a la Corporación ACME después de que todos sus productos defectuosos le fallaran o explotaran en sus incesantes intentos de capturar al Correcaminos. Para ello, contrata a un abogado humano con poca suerte. Juntos se enfrentarán al intimidante CEO de ACME, quien también es el jefe del antiguo bufete del abogado.