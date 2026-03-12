Pasaportes diplomáticos vencen, pero algunos exfuncionarios conservan el derecho de renovarlos de manera vitalicia

Tegucigalpa, Honduras.- Enrique Reina, excanciller de Honduras, aseguró que “los pasaportes diplomáticos tienen fecha de vencimiento, ninguno es permanente” (Sus declaraciones se pueden ver en el siguiente posteo de X).

Pero su aseveración es una verdad a medias porque omite contexto. Es correcta en cuanto a que los pasaportes diplomáticos y oficiales tienen vigencia limitada (uno o cinco años) y pueden ser revocados si el funcionario deja el cargo, es separado o tiene sentencia criminal, según los artículos 11 y 13 del Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales vigente. Sin embargo, la afirmación omite un contexto clave: ciertos exfuncionarios, como expresidentes, exsecretarios y exsubsecretarios de Estado y sus cónyuges, tienen derecho a portar pasaporte diplomático de manera vitalicia, lo que significa que pueden renovar el documento durante toda su vida. Consultado por LA PRENSA Verifica, Reina mantuvo su aseveración inicial y afirmó que: “Cada vez que se le vence un pasaporte diplomático a un excanciller, se le da uno nuevo, sin importar el gobierno o el partido”.



Tienen una duración

En Honduras, los pasaportes diplomáticos y oficiales están regulados por el actual Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, administrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este reglamento , aprobado en 2025, establece las condiciones para la emisión, vigencia, revocación y excepciones de los pasaportes diplomáticos. Según el artículo 13 relacionado con la vigencia, los pasaportes diplomáticos y oficiales tienen una duración de uno o cinco años, y quienes continúen en el cargo deben solicitar un nuevo documento seis meses antes de la fecha de vencimiento. Esto respalda la afirmación de Reina en cuanto a que los pasaportes no son permanentes como documento físico.

Hay excepciones